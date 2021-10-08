Стало відомо, навіщо Тищенко планує зайнятися в Раді питаннями енергоефективності

Як відомо, нещодавно депутат заявив про створення відповідного міжфракційного об'єднання в парламенті "Енергоефективна Україна", де планують займатися тарифами.

Крім Тищенка, групу презентували Олексій Кучеренко, Євген Пивоваров і Анатолій Костюх, а також голова Держенергоефективності Валерій Безус.

На думку журналістів, причин, за якими Тищенко вирішив зайнятися питаннями енергоефективності, кілька.

Перша - кратне збільшення витрат на енергоефективність в бюджеті у 2022 році, а також плановане зростання витрат на цей напрямок з коштів платників податків в найближчі 5 років.

За даними Держенергоефективності, до 2026 року на цей напрямок планують витратити до 10 млрд грн, і це далеко не фінальна цифра.

"З точки зору бізнес-інтересів є широке поле для лобіювання - як одержувачів держдопомоги, так і підрядників, які можуть освоювати різні проекти з утеплення шкіл, лікарень та інших держустанов. Не кажучи вже про цільові дотації для конкретних регіонів під такі програми", - йдеться в статті.

Друга причина - необхідність "купірувати" тематику підвищення тарифів напередодні нового опалювального сезону.

"Не дивлячись на те, що Кабміну вдалося досягти взаєморозуміння з місцевою владою щодо стабільних тарифів на тепло до весни на тлі непередбачуваних коливань ціни на газ, ймовірність "тарифних майданів" як на національному, так і на регіональному рівні все ще залишається", - йдеться в матеріалі.

Автори припускають, що Тищенку доручили цей напрям в рамках інших підходів з високих тарифів на необхідність знижувати цифри в платіжці через утеплення стін в будинках.

Втім, аналітики не виключають, що Тищенка попросили зайнятися темою енергоефективності, щоб поступово "злити" її важливість в інфополі і перетворити в токсичну для інших політиків.

"За такою схемою ще в середині 2000-х політтехнологи "нівелювали" значення різних громадських дискурсів, включаючи в них Олега Ляшка, який тоді лише починав свою кар'єру", - резюмує видання.