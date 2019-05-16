Стало відомо, коли "мовний закон" набере чинності

Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" ("мовний закон") набере чинності через два місяці після опублікування. Відповідну норму прописано в тексті документа.

В перехідних положеннях зазначено, що "мовний закон" набирає чинності через два місяці після опублікування 16 травня 2019 року. У той же час деякі норми набудуть чинності з відстрочкою.

Зокрема, в липні 2021 року наберуть чинності вимоги до рівня володіння мовою для отримання громадянства України, які визначить Нацкомісія зі стандартів державної мови, і, відповідно, норма про іспит. Також на два роки відтермінували видачу сертифікатів про рівень володіння державною мовою топ-чиновникам, депутатам і т. д.

Крім того, норма про те, що ЗНО та вступні іспити будуть складатися українською мовою, набуде чинності 1 січня 2030 року. Через 30 місяців після набуття чинності мовного закону" друковані ЗМІ зобов'язані виходити українською мовою (через 60 місяців для місцевих ЗМІ). Друк на інших мовах допускається при одночасному випуску тиражу українською мовою в один день.

Відзначимо, через 18 місяців після набуття "мовного закону" чинності підприємства, установи і організації всіх форм власності, підприємці та інші суб'єкти у сфері обслуговування зобов'язані перейти на державну мову. Інформація державною мовою може дублюватися на інших мовах. На прохання клієнта його обслуговування може здійснюватися також іншою мовою, прийнятною для сторін.

Нагадаємо, чинний президент Петро Порошенко підписав "мовний закон" напередодні, 15 травня.

Примітно, що до сьогоднішнього дня тексту даного закону не було в публічному доступі. Передбачалося, що повний текст можуть оприлюднити після підписання президентом.