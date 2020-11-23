Стало відомо про повернення на КЕВЗ команди, звільненої раніше за розкрадання

На Київський електровагоноремонтний завод (КЕВЗ), по всій ймовірності, повертається команда Василя Дутчака, яка була звільнена за незадовільний фінрезультат.

Про це повідомляє "Обозреватель".

Як відомо, Дутчак був звільнений "у зв'язку з неефективною роботою, внаслідок порушення діяльності заводу, яка призвела до фінансових збитків підприємства у розмірі 7 млн грн".

19 листопада 2020 член правління АТ "Українська залізниця" Франтішек Буреш представив колективу нового керівника - в.о. генерального директора Сергія Пишняка, який був директором з виробництва КЕВЗ в команді Дутчака. При цьому, офіційний документ про призначення Пишняка оприлюднений не був.

Дутчак керував підприємством з 2015 по 2020 роки. Як пише "Обозреватель", за цей час підприємство занепало.

У заводоуправління утворився стихійний мітинг, на якому колектив висловив недовіру Сергію Пишняку. Основна вимога колективу - залишити керівником підприємства Роману Железняка, який очолює підприємство останні півроку.

За словами представників профспілки підприємства, основні аргументи на користь Залізняка: завантаження потужностей заводу і своєчасне виконання графіку ремонту електропоїздів, що безпосередньо впливає на рівень заробітної плати співробітників, ремонт соціальних об'єктів.

Роман Железняк розробив концепцію розвитку заводу до 2025 року, яка дозволить у два рази збільшити обсяги ремонтів і кількість робочих місць, а також, розширить можливості заводу по ремонту серій електропоїздів шляхом розширення кола замовників, в тому числі і з зовнішніх ринків.

Колектив Київського електровагоноремонтного заводу направив відкрите звернення прем'єр-міністру України Денису Шмигалю, голові Верховної Ради України Дмитру Разумкову, голові правління АТ "Українська залізниця" Володимиру Жмаку.

ПРАТ "Київський електровагоноремонтний завод" (КЕВЗ) - одне з найстаріших підприємств України по ремонту вагонів, засноване в 1868 році. 100% акцій КЕВЗ належить державі в особі АТ "Українська залізниця".

Нагадаємо, що за даними АТ "Українська залізниця", при звільненні Дутчака, завод на 7 млн грн перевищив планові витрати на придбання запчастин для ремонту електропоїздів.