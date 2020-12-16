Стало відомо про можливе отримання Вітренком премії за виграш арбітражу проти "Газпрому"

Екс-менеджер "Нафтогазу" Юрій Вітренко, якого розглядають на посаду міністра енергетики України, по всій вірогідності отримав свою премію за виграш арбітражу проти "Газпрому" у розмірі майже 8 млн доларів.

Про це пише "Обозреватель" з посиланням на джерела в Кабінеті міністрів.

За даними видання, Вітренко отримав гроші на свій рахунок в Ощадбанку. Сума - 7,290 млн доларів "чистими" (без урахування податків) - це близько 170 млн грн.

Також цю інформацію підтвердив журналіст Юрій Бутусов у Facebook, посилаючись на джерела в Ощадбанку.

За його словами, сума позову Вітренка спочатку була 94 мільйони гривень, чому зараз йдеться про 170 мільйонів, поки невідомо. Однак джерела в Ощадбанку підтверджують здійснення транзакції.

Нагадаємо, майже рік тому Юрій Вітренко подав позов до Печерського суду Києва з вимогою виплатити йому 94 млн гривень премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі над російським "Газпромом". Відповідний позов був поданий у лютому, проте сума претензій стала відома лише зараз.

Топ-менеджерів "Нафтогазу" прописали в контрактах виплату премій у розмірі 1% від 2,9 млрд доларів - суми виграшу в суперечці з "Газпромом".

Частина суми була виплачена Вітренку раніше, однак "Нафтогаз" прострочив шість квартальних платежів. Вони і склали близько 3,9 млн доларів або 94 млн гривень за курсом на момент подачі позову.