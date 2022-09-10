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Стало відомо, хто з військових розробляв операцію зі звільнення Балаклії

Фото: Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Успішну контратаку української армії на Сході, яка дала можливість звільнити Балаклію, розробив командувач Сухопутними військами генерал-полковник Олександр Сирський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на військових, які беруть участь у місії, в коментарі Obozrevatel.

За їх словами, операція українських військ у напрямку Куп'янська, де ворог втрачає раніше захоплені території, в тому числі важливе місто Балаклію, особисто розробляв Сирський. Для ворога цей план виявився повною несподіванкою, і це дало можливість нашим бійцям відвойовувати ряд населених пунктів.

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють: успіхи українських військ загрожують встановленням вогневого контролю над одним із найважливіших логістичних хабів окупантів - містом Куп'янськом, яке для них є центральною артерією живлення військових з'єднань на Харківському та Ізюмському напрямках.

Якщо ЗСУ відіб'ють Куп'янськ, то окупаційні війська змушені будуть відійти з півночі і Сходу Харківської області. Це буде ще один відчутний морально-психологічний удар по путінському режиму.

Раніше Сирський очолював військові сили для захисту Києва: було сформовано два потужних кільця оборони, а наступальні сили противника були розсіяні. Тоді було знищено безпрецедентно велику кількість військової техніки і живої сили ворога: бої за Київ аналізуються світовими експертами як висока майстерність української армії, і обов'язково увійдуть в українську військову історію.

Нагадаємо, Збройні Сили України в ході контрнаступу звільнили Балаклію (Харківська область) і, схоже, просуваються далі. За ще непідтвердженими даними, сили оборони могли вийти на околиці Куп'янська, а також просунутися до Ізюму.

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