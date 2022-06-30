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Стало відомо, коли українські військові прийматимуть рішення про повернення на Зміїний

Фото: стало відомо, коли українські військові прийматимуть рішення про повернення на Зміїний (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові будуть приймати рішення, чи варто повертатися на острів Зміїний після його перевірки розвідкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника прес-центру сил охорони і оборони ОК "Південь" Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона повідомила, что військова операція на Зміїному ще триває.

Українські військові мають переконатися, що абсолютно всі росіяни залишили острів, що на ньому не залишилися диверсанти чи інші сюрпризи.

"Ще попрацює розвідка, щоб переконатися, що там все чисто. Потім трошки північно-західними вітрами провітримо і будемо вирішувати, чи доцільно (повертатися на Зміїний - ред.)", - сказала Гуменюк.

Нагадаємо, сьогодні окупанти покинули острів Зміїний.

Окрім того, РБК-Україна пояснювало, чому Зміїний стратегічно важливий для України.

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