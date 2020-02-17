Стало відомо, коли в Україні дітей не прийматимуть у дитячі будинки

В Україні з 2020 року дітей не прийматимуть у дитячі будинки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Департаменту інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.

Зазначається, що з 2020 року дітей не влаштовуватимуть до будинків дитини, а держава і громада буде здійснювати всі заходи, щоби зберегти можливість проживання та виховання дитини з рідними батьками, а також допомагати їм у складних життєвих обставинах. У виключному випадку діти будуть направлені до патронатної або прийомної сім’ї чи сімейного будинку дитини

"Діти зможуть жити у будинках дитини до 2023 року. До 2023 року на місці дитячих будинків будуть організовані паліативно-реабілітаційні центри. Ці центри надаватимуть допомогу усім дітям, незалежно від їхнього соціального статусу та віку", - зазначив заступник міністра соціальної політики України Олег Коваль.

Коваль додав, що з цього року влаштування дітей до дитячих будинків стане платним, а паліативно-реабілітаційні центри будуть опікуватись не тільки тими дітьми з особливими потребами, що проходять реабілітацію у центрах, але й надавати усю необхідну допомогу дітям, що вже виховуються у прийомних сім’ях.

У свою чергу уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба сказав, що питання влаштування дітей до прийомних сімей знаходиться на постійному контролі у президента України Володимира Зеленського.

"Навіть найкращий притулок ніколи не замінить дитині сімейного тепла та турботи. Тому усі області адміністрації мають завершити розробку програм з влаштування дітей, залучити до цієї роботи адміністрації міст, районів та об’єднаних територіальних громад. Світова практика і затверджена урядом Національна стратегія реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017 – 2026 роки передбачає перехід на систему, що забезпечить догляд і виховання дитини в сімейному або наближеному до сімейного середовищі", - наголосив він.

Нагадаємо, у Миколаївській області в дитячому садочку отруїлися діти. Серед постраждалих 7 дітей у віці до 15 років. Четверо дітей були госпіталізовані, ще трьом медики призначили амбулаторне лікування.

Як повідомляло РБК-Україна, в результаті пожежі, що охопила несанкціонований дитячий будинок на Гаїті, загинули 15 дітей.