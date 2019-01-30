Стало відомо, що видалені повідомлення у WhatsApp можна відновити

Повідомлення можна відновити завдяки функції резервного копіювання

Удаленные сообщения в WhatsApp можно восстановить благодаря функции резервного копирования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Express и The Mirror.

Согласно информации изданий, к сообщениям, удаленным как для отправителя, так и для получателя, можно получить доступ, если в приложении включена функция резервного копирования, которое по умолчанию происходит каждый день в два часа ночи.

Как пишут СМИ, если удалить WhatsApp и снова скачать его из магазина приложений, то после ввода номера программа предложит восстановить чаты из резервной копии и удаленные сообщения появятся снова.

Напомним, ранее сообщалось, что уязвимость в мессенджере Facebook WhatsApp позволяла перехватывать контроль над аккаунтами пользователей, когда они отвечали на входящий видеозвонок. Проблема была обнаружена в конце августа и исправлена Facebook в начале октября, следует из технического доклада, размещенного в интернете.

Добавим, что основатель и глава Facebook Inc. Марк Цукерберг планирует интеграцию сервисов WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger. Интеграцию платформ планируют завершить к концу текущего года или в начале 2020 года. После вступления изменений в силу пользователь Facebook сможет отправлять защищенное сообщение человеку, например, имеющему аккаунт лишь в WhatsApp. В настоящий момент это невозможно, поскольку сервисы работают как отдельные приложения. Как сообщается, все три сервиса продолжат работать как независимые приложения.