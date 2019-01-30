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Стало відомо, що видалені повідомлення у WhatsApp можна відновити

Новини » Телеком & IT    30.01.2019 - 23:30
Стало відомо, що видалені повідомлення у WhatsApp можна відновити
Фото: WhatsApp (pexels.com)

Повідомлення можна відновити завдяки функції резервного копіювання

Видалені повідомлення у WhatsApp можна відновити завдяки функції резервного копіювання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Express і The Mirror.

Згідно з інформацією видань, к повідомленням можна отримати доступ, якщо в додатку включена функція резервного копіювання, яка за замовчуванням відбувається кожен день в дві години ночі.

Як пишуть ЗМІ, якщо видалити WhatsApp і знову завантажити його з магазину додатків, то після вводу номера програма запропонує відновити чати з резервної копії і видалені повідомлення з'являться знову.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уразливість в месенджері Facebook WhatsApp дозволяла перехоплювати контроль над акаунтами користувачів, коли вони відповідали на вхідний відеодзвінок. Проблема була виявлена в кінці серпня і виправлена Facebook на початку жовтня, випливає з технічної доповіді, розміщеної в інтернеті.

Додамо, що засновник і глава Facebook Inc. Марк Цукерберг планує інтеграцію сервісів WhatsApp, Instagram і Facebook Messenger. Інтеграцію платформ планують завершити до кінця поточного року або на початку 2020 року. Після вступу змін в силу користувач Facebook зможе відправляти захищене повідомлення людині, наприклад, має акаунт лише в WhatsApp. Зараз це неможливо, оскільки сервіси працюють як окремі додатки. Як повідомляється, всі три сервіси продовжать працювати як незалежні програми.

Цукерберг планує об'єднати WhatsApp, Instagram і Facebook Messenger, - NYT Уразливість в WhatsApp дозволяла зламувати акаунти через відеодзвінок
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