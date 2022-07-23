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Стало відомо, хто може стати новим послом України в Німеччині

Фото: Олексій Макєєв (facebook.com/oleksii.makeiev)
Автор: Наталія Гурковська

Стало відомо, хто замінить Андрія Мельника на посаді посла України у Німеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал RTL.

Так, новим послом стане 47-річний Олексій Макєєв. Міністерство закордонних справ отримає офіційну інформацію про його призначення лише за два тижні.

Що відомо про нового посла?

З 2014 до 2020 року Макєєв очолював політвідділ МЗС. Наразі він працює спеціальним уповноваженим з питань санкцій. За інформацією RTL, дипломат добре володіє німецькою та англійською мовами. Раніше Макєєв працював у тому числі в Берліні та Берні.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 9 липня звільнив низку послів України. Серед них голова дипломатичної місії у Німеччині Андрій Мельник.

Нагадаємо, раніше німецькі ЗМІ повідомляли, що посол України Андрій Мельник після восьми років на посаді може перейти працювати в МЗС.

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