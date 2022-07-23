Стало відомо, хто може стати новим послом України в Німеччині

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал RTL .

Так, новим послом стане 47-річний Олексій Макєєв. Міністерство закордонних справ отримає офіційну інформацію про його призначення лише за два тижні.

Що відомо про нового посла?

З 2014 до 2020 року Макєєв очолював політвідділ МЗС. Наразі він працює спеціальним уповноваженим з питань санкцій. За інформацією RTL, дипломат добре володіє німецькою та англійською мовами. Раніше Макєєв працював у тому числі в Берліні та Берні.