Стало відомо, хто стане наступним прем'єром Японії

На виборах глави правлячої Ліберально-демократичної партії Японії переміг колишній міністр закордонних справ Фуміо Кісіда. Він змінить Йосіхіде Суга на посаді прем'єр-міністра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK .

Повідомляється, що в другий тур голосування вийшли Кісіда і теж колишній глава МЗС і Міноборони Японії Таро Коно. В результаті перший отримав 257 з 427 голосів і очолив правлячу партії. Він також стане 100-м за рахунком прем'єр-міністром Японії.

Нагадаємо, на початку вересня Суга оголосив, що не візьме участь у виборах голови правлячої Ліберально-демократичної партії( ЛДП), і піде у відставку.

Він став прем'єром у вересні 2020 року після того, як його попередник Сіндзо Абе пішов у відставку через проблеми зі здоров'ям.