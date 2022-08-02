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Стало відомо, хто стане новим головою Херсонської ОДА

Фото: Кабмін погодив кандидата на посаду голови Херсонської ОДА (kmu.gov.ua)
Автор: Олександр Мороз

Кабінет міністрів України погодив призначення нового голови Херсонської обласної державної адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

"Погоджено призначення Янушевича Ярослава Володимировича головою Херсонської облдержадміністрації", - зазначив він.

Янушевич до квітня 2016 року був виконавчим директором Українського державного центру радіочастот. З вересня 2013 по березень 2014 року - заступник голови Державної фінансової інспекції. До цього працював у Міграційній службі, ще раніше - заступник голови Державної служби фінансового моніторингу.

Нагадаємо, раніше в липні президент Володимир Зеленський звільнив Геннадія Лагуту з посади голови Херсонської ОДА. Виконуючим обов'язки тимчасово призначений Дмитро Бутрій.

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