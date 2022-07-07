Хто стане новим головою Чернівецької ОДА: названо кандидата

Кабінет міністрів України на засіданні 7 липня 2022 року погодив призначення нового голови Чернівецької обласної державної адміністрації (ОДА).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.
За його словами, на засіданні уряду було погоджено призначення Руслана Запаранюка головою Чернівецької ОДА.
Запаранюк є начальником чернівецької філії АТ "Ощадбанк". На місцевих виборах у 2020 році балотувався до обласної ради від партії "Єдина Альтернатива", але не пройшов. Є непублічною людиною, в скандалах не був помічений.
Нагадаємо, в червні стало відомо, що Сергій Осачук буде звільнений з посади керівника Чернівецької обласної адміністрації.
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