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Стало відомо про стан постраждалих через вибух у Запоріжжі

Автор: Ольга Белей

У Запоріжжі в результаті вибуху в житловому будинку загинула одна жінка, ще двоє отримали травми. В однієї з постраждалих 80% опіків тіла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

"У м. Запоріжжі по вул. І. Франка в житловому будинку стався вибух. Постраждали 2 людини: жінка приблизно 35 років і жінка 55 років. Була констатована смерть постраждалої жінки 76 років. Жінка 35 років отримала закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, численні опіки тіла ІІА-ІІІ ст. 80% тіла, опік верхніх дихальних шляхів, опіковий шок", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що жінка 55 років отримала закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, закриту травму лівої стопи, отруєння продуктами горіння. Постраждалі госпіталізовані.

У поліції за фактом вибуху слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 270 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, вибух стався 28 січня о 04:04 ранку в одній з квартир чотириповерхового будинку. Рятувальникам довелося евакуювати 15 жителів зі зруйнованого вибухом під'їзду.

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Вибух