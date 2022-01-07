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Стало відомо, хто не зможе потрапити до територіальної оборони

Автор: Ілона Свиридова

В Україні після набрання чинності законом" Про засади національного спротиву " врегульовано комплектування сил територіальної оборони особовим складом. Також визначено категорії осіб, які не зможуть потрапити до таких підрозділів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст закону.

Відповідно до закону, до добровольчих формувань територіальних громад не братимуть раніше судимих за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину (не поширюється на реабілітованих), а також тих, хто має дві або більше судимості.

Зазначимо, основа добровольчих формувань територіальної оборони складатимуть ті, хто пройшов військову службу в ЗСУ, військових формуваннях та правоохоронних органах. А тих, хто не служив, будуть приймати після складання присяги добровольця територіальної оборони.

Для вступу на службу потрібно пройти медичний, професійний і психологічний відбір, а також підписати контракт добровольця територіальної оборони.

Нагадаємо, 1 січня 2022 року в Україні набув чинності закон про основи національного опору.

Детальніше про нинішню ситуацію з територіальною обороною читайте в матеріалі РБК-Україна "Цивільні в засідці. Як київська терроборона готується зустрічати ворога".

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Міністерство оборони України