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Стало відомо, хто змінить Меркель на посаді канцлера Німеччини

Автор: Сергей Новиков

Через два місяці після парламентських виборів у Німеччині завершилися коаліційні переговори про новий уряд. Згідно з коаліційною угодою, багаторічного канцлера Ангелу Меркель змінить лідер Соціал-Демократичної партії (СДПН) Олаф Шольц.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Повідомляється, що коаліційні переговори завершилися успішним створенням безпрецедентного альянсу, націленого на оновлення економіки Німеччини за рахунок боротьби зі зміною клімату і просування цифрових технологій.

Коаліція соціал-демократів, "зелених" і Вільної демократичної партії (ВДП) представить свою угоду сьогодні в другій половині дня. Про розподіл міністерств і про те, що Шольц очолить уряд, оголосять о 16:00 за київським часом на прес-конференції в Берліні.

Що відомо про коаліційний уряд

За даними Bild, крім канцлера соціал-демократи як мінімум отримають посади міністра канцелярії, міністра внутрішніх справ і міністра будівництва.

"Зелені" напевно отримають п'ять міністерств, у тому числі МЗС, Міністерство у справах сім'ї, а також Міністерство з питань клімату та економіки. Останнє швидше за все очолить співголова партії Роберт Хабек.

Вільна демократична партія отримає Міністерство оборони, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство юстиції, Міністерство освіти, Міністерство фінансів і Міністерство транспорту.

Глава ВДП Крістіан Лінднер замінить Олафа Шольца на посаді міністра фінансів Німеччини.

Зазначимо, до цього повідомлялося, що у Німеччині мають намір обрати нового канцлера після 6 грудня.

Нагадаємо, майбутня коаліція в парламенті Німеччини планує легалізувати канабіс.

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ГерманияАнгела МеркельОлаф Шольц