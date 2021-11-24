Стало відомо, хто змінить Меркель на посаді канцлера Німеччини

Повідомляється, що коаліційні переговори завершилися успішним створенням безпрецедентного альянсу, націленого на оновлення економіки Німеччини за рахунок боротьби зі зміною клімату і просування цифрових технологій.

Коаліція соціал-демократів, "зелених" і Вільної демократичної партії (ВДП) представить свою угоду сьогодні в другій половині дня. Про розподіл міністерств і про те, що Шольц очолить уряд, оголосять о 16:00 за київським часом на прес-конференції в Берліні.

Що відомо про коаліційний уряд

За даними Bild, крім канцлера соціал-демократи як мінімум отримають посади міністра канцелярії, міністра внутрішніх справ і міністра будівництва.

"Зелені" напевно отримають п'ять міністерств, у тому числі МЗС, Міністерство у справах сім'ї, а також Міністерство з питань клімату та економіки. Останнє швидше за все очолить співголова партії Роберт Хабек.

Вільна демократична партія отримає Міністерство оборони, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство юстиції, Міністерство освіти, Міністерство фінансів і Міністерство транспорту.

Глава ВДП Крістіан Лінднер замінить Олафа Шольца на посаді міністра фінансів Німеччини.