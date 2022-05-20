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Стало відомо, скільки українців виїхало за кордон з початку вторгнення РФ

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Київ, П'ятниця 20 травня 2022 07:49
Стало відомо, скільки українців виїхало за кордон з початку вторгнення РФ Евакуація мирних жителів (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

З 24 лютого з України виїхало понад 6,2 млн осіб. Про це в ході Міжнародної конференції "солідарність ЄС з Україною: захист тікають від війни людей", повідомила заступник міністра внутрішніх справ України Мері Акопян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС України.

З 6 млн 200 тисяч українців понад 5 мільйонів громадян переїхали до країн ЄС. Найбільша кількість людей, понад 3,3 млн осіб, переїхала до Польщі. Крім того, понад 1,2 мільйона громадян України вже зареєструвалися на тимчасовий захист у країнах ЄС. З середини квітня спостерігається і зворотна тенденція - українці масово повертаються додому. Попередньо понад 1 млн осіб повернулося в Україну.

Раніше повідомлялося, що у Києві відновили роботу майже 40 посольств.

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Вторгнення Росії до України евакуація
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