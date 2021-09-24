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Стало відомо, скільки українців повернулися з Афганістану

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Україна, П'ятниця 24 вересня 2021 00:21
Стало відомо, скільки українців повернулися з Афганістану Фото: Україна повернула додому 30 своїх громадян (mil.gov.ua)
Автор: Наталья Скороход

В четвер, 23 вересня, Україна евакуювала їх Афганістану 96 осіб. Частина з них - громадяни України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

23 вересня в київському аеропорту Бориспіль приземлився літак з 96 громадянами, евакуйованими з Афганістану. Серед них було 30 українців, а решта - особи з посвідченням на постійне місце проживання в Україні та люди, на повернення яких давали запити Ватикан і Канада.

"Сьогодні повернулися в Україну - 30 громадян України та члени їх сімей, 9 осіб з правом на постійне проживання в Україні, 18 осіб за запитом Ватикану, 2 особи за запитом Канади", - уточнили в Міністерстві оборони.

За словами заступниці Міністра оборони України Ганни Маляр, Україна продовжуватиме роботу з повернення своїх громадян з Афганістану додому. Але політична ситуація в Афганістані зараз непроста, тому це складна робота.

"Такі операції - це історія про сильну та відповідальну Україну, про фаховість відомств, які задіяні в операції, про те, що ми спроможні допомагати іншим країнам", - зазначила Маляр.

Нагадаємо, що сьогодні в Україну прибув рейс з евакуйованими з Афганістану громадянами. На борту літака було понад 90 осіб.

Раніше повідомлялося, що в Афганістані все ще залишаються 150 українців, які хочуть повернутися додому. Про це повідомляв секретар РНБО Олексій Данилов.

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