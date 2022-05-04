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Стало відомо, скільки структури Порошенка передали на підтримку армії та постраждалих українців

Фото: структури Порошенка надали 300 млн грн допомоги армії, біженцям (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Починаючи з 24 лютого Фонд Порошенка та структури, що належать до сфери його впливу, витратили близько 300 млн грн на підтримку армії та постраждалих від російських окупантів українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Forbes Україна".

За ці кошти придбали бронежилети, кевларові шоломи, зброю (зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше), автомобілі на потреби фронту, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування.

Як відомо, у кінці квітня були придбані 18 нових пікапів для протитанкових підрозділів десантно-штурмових військ і тероборони. У Порошенка наголошують: це лише перша частина програми. Багато благодійних проект поки що не підлягають розголошенню через загрозу для життя людей.

Військове спорядження та гуманітарна допомога від Фонду Порошенка, а також волонтерів ГО "Справа громад" і "Res_Publika. Брати по зброї" регулярно надходять у Краматорськ, Слов’янськ, Миколаїв, Дніпро, Харків. Гуманітарну допомогу також надавали мешканцям звільнених від окупації Чернігова, Ірпеня, Бучі, Андріївки, Бородянки, Чорнобиля.

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