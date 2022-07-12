Стало відомо, скільки триватиме мовлення каналів Ахметова

За її словами, з сьогоднішнього дня холдинг SCM почав передавати документи про анулювання ліцензій на мовлення. Також сьогодні припинилося оновлення онлайн-медіа та випуск друкованих ЗМІ.

Вона також зазначила, що згідно із законодавством, анулювання ліцензій та задоволення заяви про припинення друкованих ЗМІ автоматично позбавляє власників статусу ЗМІ та зобов'язує їх завершити діяльність.

"Процес, згідно з вимогами законодавства, може тривати від місяця до двох. У цей період МГУ продовжить виконувати взяті на себе зобов'язання за ліцензійними угодами і продовжуватиме трансляцію та участь у Національному марафоні новин, а також в іномовленні (FreeДом)", - зазначила Ємченко.

Крім того, разом з відмовою від ліцензій на мовлення припиняється дистрибуція цих каналів за кордоном, в тому числі в Польщі.

Що буде з активами телеканалів

Всі активи залишаються у власності "Медіа Групи Україна". Йдеться про техніку та інше обладнання, бібліотеку, інтелектуальні права та права на бренди, в тому числі - "Україна", "Україна 24", "Сегодня".

Майбутнє цих активів буде визначено менеджментом в найближчі дні.