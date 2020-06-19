Стало відомо, скільки поліцейських підозрюють у застосуванні тортур

У Державному бюро розслідувань заявили, що проблема тортур правоохоронцями не є масовою, але все ж має місце. Наразі 9 співробітників поліції підозрюють у незаконних діях стосовно громадян.

Про це розповів заступник директора ДБР Олександр Бабіков в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, за весь 2019 рік поліцейським було оголошено 262 підозри, 9 з яких - щодо катувань людей.

"Водночас, у цьому році винесено вже 262 підозри поліцейським за п'ять місяців, з них 9 - щодо тортур. Певна проблема є", - зазначив Бабіков.

Він також розповів, що кримінальну справу відкрили проти поліцейських, які побили учасників протесту під Шевченківським судом.

Нагадаємо, 15 травня кілька поліцейських застосували силу під час затримань під Шевченківським райсудом, двох співробітників відсторонили.

Раніше в ДБР повідомляли, що розслідують кілька тисяч кримінальних справ за фактами жорстокого поводження з боку правоохоронців, у тому числі тортур.