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Стало відомо, наскільки дорого обійшлася Олімпіада в Токіо

Автор: РБК-Україна

Організація Олімпіади-2020 в Токіо обійшлася в 15,4 млрд доларів. Близько 900 млн доларів із загальної суми пішли на створення безпечного середовища через пандемію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію 138-й сесії Міжнародного олімпійського комітету (МОК) в Токіо.

"Загальні витрати на проведення Олімпійських ігор, які понесли уряд Японії та уряд Токіо, склали 15,4 мільярда доларів", - заявив генеральний секретар оргкомітету "Токіо-2020" Тосіро Муто.

Він додав, що через пандемію COVID і перенесення на 2021 року бюджет Ігор переглянули в бік збільшення, і 900 млн доларів витратили на створення безпечного середовища.

Відзначимо, для порівняння літня Олімпіада в Пекіні (2008) оцінюється в 40 млрд доларів, Ігри в Лондоні (2012) - в 17 млрд.

Нагадаємо, раніше Міжнародний олімпійський комітет затвердив новий девіз Олімпійських ігор - "Швидше, вище, сильніше - разом".

Також стало відомо, що медалі для Олімпіади в Токіо виготовили з перероблених смартфонів.

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