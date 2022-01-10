Стало відомо, скільки нових пасажирських вагонів та потягів УЗ закупить у 2022 році

Зокрема, у 2022 році у розпорядження перевізника мають надійти 80 замовлених раніше вагонів купе та СВ. Буде також проведено тендер на закупівлю 30 плацкартних вагонів та підготовлено замовлення на 70 вагонів денного сполучення.

Крім цього, за даними УЗ, у межах трирічного замовлення буде придбано 500 нових вагонів та закуплено 80 нових приміських поїздів. Буде також проведено масштабне оновлення парку дизель-поїздів, у тому числі буде введений в дію ще один Skoda City Elephant.

Для розширення мережі денного швидкісного сполучення до 30% у загальній частині пасажирських перевезень буде закуплено 10 нових швидкісних поїздів.

Необхідність такого масштабного оновлення рухомого складу підтверджується і даними останнього соціологічного дослідження, проведеного агентством 4Service серед майже 2 000 респондентів методом анонімного онлайн-опитування (CAWI).

Опитування показало, що нинішнім станом поїздів задоволені лише 7% респондентів, при тому що залізничний транспорт основним для подорожей та поїздок усередині країни розглядають 82% українців.

Наступними за популярністю серед транспортних засобів українці назвали автобус/мікроавтобус (42%) та власний автомобіль (36%). Каршерінгу перевагу надали 23% опитаних, а внутрішньою авіацією готові скористатися 6%.

Найбільш затребуваними в українців вагонами Укрзалізниці названі плацкарт (47%) та купе (40%). Дослідження показало також, що 52% опитаних користуються поїздами кілька разів на рік.