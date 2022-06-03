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Стало відомо, скільки іноземних суден заблоковано в українських портах

Порт Чорноморська (Фото: usm.media)
Автор: Константин Широкун

В українських морських портах в результаті нападу Росії на Україну і перекриття морських торгових шляхів залишаються заблокованими 68 іноземних торгових суден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦТС.

Із загальної кількості 19 суден мали перевозити продовольчі вантажі. В тимчасово окупованому Херсоні залишилося вісім заблокованих суден, в Маріуполі-шість одиниць. Повідомляється, що частину суден із захоплених портів окупанти вивели в російські міста самостійно.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявляв, що союзникам України необхідно створити військово-морську коаліцію, щоб допомогти зняти російську блокаду портів у Чорному морі. Це дозволить запобігти продовольчу кризу.

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