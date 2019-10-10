Стало відомо, скільки буде тривати прес-марафон Зеленського

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Є журналісти, які не потрапили до списку акредитованих

Прес-марафон президента Володимира Зеленського буде тривати близько 10 годин. Про це написала прес-секретар президента Юлія Мендель в Facebook.

Вона повідомила, що є журналісти, які не потрапили до списку акредитованих. Це ті, які надавали від редакції більше людей, ніж було обумовлено вимогами прес-служби; у яких не було посвідчення журналіста; написали після закінчення терміну акредитації.

Зазначимо, що на прес-марафон акредитовано понад 300 журналістів. Згідно з анонсованим форматом заходу, представники медіа будуть ставити питання главі держави групами по 7-10 осіб. Групи будуть змінювати один одного кожні півгодини.

РБК-Україна писало, що вчора Офіс президента анонсував зустріч Зеленського зі ЗМІ. Вона розпочинається сьогодні о 10 ранку.

"Формат заходу: представники медіа будуть задавати питання главі держави групами по 7-10 осіб. Групи будуть змінювати один одного кожні півгодини. Формуватися вони будуть за списком акредитації", - повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, два місяці тому Володимир Зеленський дав інтерв'ю з нагоди 100 днів свого президентства акторові з серіалу "Слуга народу" Станіславу Боклану.

До цього заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко заявляв, що Зеленський дасть прес-конференцію з нагоди 100 днів президентства.