ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Стало відомо, скільки буде тривати прес-марафон Зеленського

Новини » Політика    10.10.2019 - 08:54
Стало відомо, скільки буде тривати прес-марафон Зеленського
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Є журналісти, які не потрапили до списку акредитованих

Прес-марафон президента Володимира Зеленського буде тривати близько 10 годин. Про це написала прес-секретар президента Юлія Мендель в Facebook.

Вона повідомила, що є журналісти, які не потрапили до списку акредитованих. Це ті, які надавали від редакції більше людей, ніж було обумовлено вимогами прес-служби; у яких не було посвідчення журналіста; написали після закінчення терміну акредитації.

Стало відомо, скільки буде тривати прес-марафон Зеленського

Зазначимо, що на прес-марафон акредитовано понад 300 журналістів. Згідно з анонсованим форматом заходу, представники медіа будуть ставити питання главі держави групами по 7-10 осіб. Групи будуть змінювати один одного кожні півгодини.

РБК-Україна писало, що вчора Офіс президента анонсував зустріч Зеленського зі ЗМІ. Вона розпочинається сьогодні о 10 ранку.

"Формат заходу: представники медіа будуть задавати питання главі держави групами по 7-10 осіб. Групи будуть змінювати один одного кожні півгодини. Формуватися вони будуть за списком акредитації", - повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, два місяці тому Володимир Зеленський дав інтерв'ю з нагоди 100 днів свого президентства акторові з серіалу "Слуга народу" Станіславу Боклану.

До цього заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко заявляв, що Зеленський дасть прес-конференцію з нагоди 100 днів президентства.

    Прес-марафон Зеленського: онлайн У Зеленського акредитували 300 журналістів на прес-марафон
    Новини України Володимир Зеленськийпресс-конференция
    News
    On Top
    Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
    Пропустити Погоджуюся