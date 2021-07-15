Стало відомо, скільки лікарень в Україні проводять трансплантацію

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, скільки лікарень в Україні проводять трансплантацію. Наразі є 20 таких закладів.
Про це він повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.
"Усього за півроку зробили 126 операцій з трансплантації: 93 пересадки нирки, 22 пересадки печінки та 11 пересадок серця", - зазначив він.
Нагадаємо, в Україні у 2021 році планують провести 250 трансплантацій органів і тканин. Це більш ніж вдвічі більше, ніж в 2020 році - тоді було проведено 118 операцій.
Зазначимо, в серпні в Україні вперше провели трансплантацію підшлункової залози.