ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Україні вперше провели трансплантацію підшлункової залози

Україна, П'ятниця 07 серпня 2020 09:41
В Україні вперше провели трансплантацію підшлункової залози
Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Моз хоче за 2,5-3 роки перейти на трансплантационную незалежність

В Україні вперше провели операцію по трансплантації підшлункової залози. Загалом Міністерство охорони здоров'я планує протягом 2,5-3 років перейти на трансплантационную незалежність.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, в Україні вже провели три операції по трансплантації - серця, нирки і підшлункової залози.

"Ми хочемо за 2,5-3 роки отримати трансплантационную незалежність. Щоб ми наших громадян не відправляли за кордон", - повідомив Степанов.

Він зазначив, що в цьому році в держбюджеті закладено мільярд гривень на лікування людей за кордоном. У разі проведення операцій в Україні вдасться врятувати більшу кількість людей.

"Якщо ми будемо говорити про суму коштів, які ми витрачаємо на лікування за кордоном, і розвинемо трансплантації в нашій країні, то кількість людей, яким ми врятуємо життя, збільшиться в рази. Тому що у нас трансплантації коштують дешевше - іноді в 4-5 разів", - зазначив міністр.

Щорічно в трансплантації потребують близько 5 тисяч українців.

07.08.2020 Онлайн-брифінг щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції

Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою міністра охорони здоров'я України Максима Степанова

Опубліковано Міністерство охорони здоров'я України Четвер, 6 серпня 2020 р.

Раніше Степанов повідомляв, що в Україні щодня помирає 9 осіб, яким необхідна трансплантація.

Також РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів України врегулював логістику органів для трансплантації, а також затвердив порядок імпорту анатомічних матеріалів для підготовки хірургів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Мінстерство охорони здоров'я Україниоперациятрансплантация органов
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся