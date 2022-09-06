Стало відомо, коли санкційний план групи Макфола-Єрмака буде виконано майже на 70%

"Санкційний прогрес за останні два тижні можна розділити на 6 підтем. Найголовнішою темою початку осені, стало рішення G-7 щодо запровадження обмеження ціни на російську нафту. У підсумку, вже з грудня Росія втратить 50% доходу від експорту нафти та нафтопродуктів, з лютого - 75%. Нафта та газ - головне джерело наповнення російського бюджету, їх частка складала близько 40% до початку війни у надходженнях, а зараз досягає всі 50%. Окрім цього, варто зазначити, що після вступу в силу заборони на російське вугілля 1 (ЄС) і 10 серпня (Великобританія) експорт російського вугілля морем фактично припинився. Санкції, які набули чинності, забороняють операторам ЄС страхувати поставки вугілля, запобігаючи їх перенаправленню до Китаю та Індії", - йдеться в звіті.

З іншого боку, розпочалась дискусія щодо 8-го пакету санкцій ЄС. Країни Балтії запропонували Єврокомісії внести до 8-го пакету нові торговельні та енергетичні заходи (зокрема, повну заборону енергоресурсів), а також нові обмеження на SWIFT, за повідомленням МЗС Естонії.

"Фінансові санкції теж у дії. Канада санкціонувала одне оборонне держпідприємство (#SOE), Нова Зеландія наклала санкції на орган колабораціоністської влади в Херсоні, Швейцарія розширила сферу дії заборони на прийом депозитів. Тоді як Австралія повторно оголосила про намір заборонити імпорт російського золота. Про намір запровадити таку заборону було заявлено ще 4 липня, але досі рішень не було ухвалено", - йдеться в документі.

Також ЄС ввів індивідуальні санкції проти 3 російських політиків, Канада запровадила санкції проти 62 російських чиновників та членів їхніх родин. Нова Зеландія, у свою чергу, ввела санкції проти 48 російських чиновників, які діють в ЛДНР, а Норвегія до чергового санкційного списку внесла 54-х росіян.

Також в інституті нагадали про посилення торговельної війни з Росією. В цій частині одразу низка рішень від багатьох країн. США, зокрема, видала нові ліцензійні вимоги для експорту комп’ютерних мікросхем до Китаю (включно з Гонконгом) і Росії. У свою чергу Канада запровадила санкції до одного підприємства оборонного сектору.

"Загалом, за умови впровадження цінових обмежень на газ та нафту, подальшої заборони страхування російських танкерів тощо - які обговорювались минулого тижня в ЄС та G7- виконання плану групи Єрмака-Макфола складе майже 70% (67%). Поки ці розмови лишаються в площині дискусії - виконання плану 60%", - резюмують в KSE Institute.