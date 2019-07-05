Стало відомо, хто на приїде на саміт Україна-ЄС

У понеділок, 8 липня 2019 року, у Києві відбудеться 21-й саміт Україна - Європейський Союз, на якому головуватимуть президент України Володимир Зеленський, президент Європейської ради Дональд Туск і президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зазначається, що сторони обговорять безпекові питання, пріоритети політичних, економічних і соціальних реформ, стан імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

На сайті Європейської Ради зазначається, що на зустрічі обговорять ситуацію в Азовському морі і додаткові заходи підтримки регіону. Як зазначається, лідери засудять видачу російських паспортів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

"Крім того, лідери ЄС та України обміняються думками про майбутні пріоритети відносин між ЄС і Україною. Вони розглянуть наступні кроки в реалізації угоди про асоціацію. Лідери розглянуть прогрес в українській програмі реформ, особливо в боротьбі з корупцією, і підтримку ЄС цього процесу. Реформи в енергетичному секторі, в управлінні і дотриманні верховенства закону також знаходяться на порядку денному", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі Кабінету міністрів зазначили, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман у цей день має зустрітись з Туском і по завершенню вони зроблять спільну заяву. Також Гройсман у цей день зустрінеться з високим представником Європейського Союзу Федерікою Могеріні.

Нагадаємо, Європейський Союз неодноразово заявляв, що Росія невідкладно звільнить українських військовополонених моряків.