ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Стала відома дата саміту Україна-ЄС

Новини » Політика    29.03.2019 - 11:42
Стала відома дата саміту Україна-ЄС
Ілюстративне фото (twitter.com/VGroysman)

Від ЄС участь візьме президент Дональд Туск

Наступний саміт Україна-ЄС відбудеться 8 липня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка в Twitter.

Він нагололошує, що з боку Євросоюза у саміті візьме участь президент Європейської ради Дональд Туск. Водночас, хто буде представляти Україну стане відомо після виборів президента. 

"Наступний саміт Україна-ЄС відбудеться 8 липня. Туск братиме участь з боку ЄС. Велике питання, хто буде представляти Київ?", - написав журналіст.

Стала відома дата саміту Україна-ЄС

Нагадаємо, 20 березня у Брюсселі відбувся міні-саміт за участі президента України Петра Порошенка, президента Європейської ради Дональда Туска, глав Єврокомісії Жан-Клода Юнкера та Європарламенту Антоніо Таяні.

Головною метою неформального міні-саміту стало узгодження підходів до розвитку відносин між Україною та ЄС на найближчу перспективу.

Напередодні переговорів Порошенко заявляв, що сподівається на проведення саміту на початку літа.

Євросоюз засудив обшуки у кримських татар Євросоюз підтримує кандидатуру Порошенка на виборах, - нардеп
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України ЕвросоюзСаміт Україна - ЄС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся