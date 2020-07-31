Стало відомо, чому Київ потрапив до зеленої зони карантину

Голова управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан пояснив, чому столиця потрапила до зеленої зони карантину, попри зростання нових випадків коронавірусу. Епідемічна ситуація у Києві визначається не так, як по всій країні.

Про це він розповів у коментарі РБК-Україна.

За його словами, розрахунки щодо епідемічної ситуації у Києві робляться на підставі постанови Кабінету міністрів, за виключенням "вогнищевих" випадків.

"Якщо ми подивимося показники Кабінету міністрів, то вони (показники Києва - ред.) знаходяться у межах жовтої зони, але якщо виключити "вогнищеві" випадки - спалахи у гуртожитках та інших закладах, то місто Київ потрапляє у зелену зону", - зазначив Рубан.

Рішення щодо відповідності Києва критеріям адаптивного карантину ухвалює безпосередньо Міністерство охорони здоров'я.

Нагадаємо, сьогодні Кабмін поділив Україну на чотири зони карантину за рівнем захворюваності на коронавірус, при цьому Київ потрапив до зеленої зони. До зеленої зони потрапляють міста та райони з низьким рівнем захворюваності.

Очікувалося, що Київ потрапить до помаранчевої зони карантину після рішення Кабміну, зважаючи на епідемічну ситуацію.

Сьогодні у Києві закрили на карантину гуртожиток одного з вишів через спалах коронавірусу серед мешканців; захворювання підтвердили у 133 осіб.