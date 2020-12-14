Стало відомо про плани АМКУ закрити розслідування по "Роттердам+"

Антимонопольний комітет 15 грудня планує закрити розслідування по формулі "Роттердам+" у зв’язку відсутністю порушень.

Про це повідомила громадська організація Ліга Антитрасту у Facebook.

"15 грудня Антимонопольний комітет на радість Ахметову планує закрити розслідування по скандальній формулі "Роттердам+". Цю справу було відкрито у 2019 році за заявою "Енергоатому" та з допомогою НАБУ. За даними джерел "Ліги антитрасту", через рік розслідування вирішено закрити у зв’язку з не доведенням порушення", - повідомила організація.

Раніше повідомлялося, що формула "Роттердам+" була прийнята в березні 2016 року на виконання рекомендацій Антимонопольного комітету, який ще у 2015 році зобов’язав НКРЕКП відійти від ручного визначення цін на вугілля і запровадити прозору європейську методологію.

Нагадаємо, 17 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду остаточно визнала законним і обґрунтованим закриття справи "Роттердам+". З 17 листопада це рішення вступило в законну силу і подальшому оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, справа "Роттердам+" була закрита прокуратурою 28 серпня через відсутність складу злочину. Це рішення незабаром підтвердив Офіс генерального прокурора.

У вересні ВАКС визнав закриття справи "Роттердам+" повністю законним і обґрунтованим, вивчивши зібрані за 3,5 року матеріали слідства. Суд прийшов до висновку, що немає доказів вчинення злочину і заподіяння шкоди від дії формули.

Проте 27 жовтня ВАКС переглянув своє рішення у справі "Роттердам+" і скасував постанову прокуратури про закриття справи.