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Стало відомо про порушення Мінфіном меморандуму з МВФ

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Київ, Вівторок 21 грудня 2021 11:47
Стало відомо про порушення Мінфіном меморандуму з МВФ Фото: Мінфін (delo.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Через неефективне планування роботи Міністерства фінансів Сергія Марченка подальша співпраця України з Міжнародним валютним фондом викликає питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю видання Delo.

Зокрема, видання зазначає, що перед завершенням фінансового року Міністерство фінансів має намір витратити весь залишок коштів, отриманих від МВФ за "ковідною" програмою, тоді як у меморандумі йдеться про те, що вони мають залишитися на рахунках уряду.

Такі дії, за словами журналістів, ставлять під загрозу продовження програми у 2022 році.

Журналісти також нагадують, що в серпні 2021 року Україна в рамках розподілу спеціальних прав запозичень (SDR) отримала від МВФ в еквіваленті 2,7 млрд доларів. Фактично, це була безоплатна "допомога" від фонду країнам-учасникам для підтримки економіки в складних постпандемічних умовах.

У вересні 2021 року Мінфін уже використав 1,3 млрд доларів із цих коштів на фінансування дефіциту бюджету - на погашення та обслуговування зовнішнього боргу.

У Меморандумі, підписаному в листопаді, було сказано, що Україна має намір зберегти залишок спеціальних прав запозичень як буфер проти майбутніх ризиків. Проте міністерство Марченка практично відразу порушило дане зобов'язання перед МВФ.

Як повідомили у прес-службі Мінфіну інформагентству "Інтерфакс-Україна", станом на середину грудня 2021 року, відомство Марченка вже використало практично весь залишок коштів, отриманих від МВФ - 2,45 млрд доларів із отриманих 2,7 млрд доларів.

Більше того, до кінця 2021 року Мінфін планує використати 250 млн доларів, що залишилися. Серед причин такого стану справ журналісти називають неефективне планування Мінфіном програми запозичень. І як результат - нестача коштів на покриття навіть обов'язкових, захищених витрат у грудні.

Згідно з офіційними даними Держказначейства, сума недофінансованих видатків до кінця року від плану становила 135 млрд грн (за загальних витрат, запланованих на місяць - близько 190 млрд грн).

За словами самого міністра, у 2022 році за рахунок МВФ планувалося закрити майже половину потреби у зовнішньому фінансуванні за значно нижчою ціною, ніж операції на ринку. Сума, на яку розраховує Мінфін – це 2,2 млрд доларів у рамках чинної кредитної програми stand-by, перегляди програми пройдуть у березні та червні.

Як повідомлялося, Сергія Марченка міністром фінансів призначили з другої спроби.

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Міністерство фінансів України
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