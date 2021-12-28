ru ua
Вт, 28 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Стало відомо про намір росіян захопити підприємство з концерну Ferrexpo

Новость на русском →
Київ, Вівторок 28 грудня 2021 19:02
Стало відомо про намір росіян захопити підприємство з концерну Ferrexpo Фото: Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат (ferrexpo.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Пов'язані з Кремлем російські бізнесмени через офшори й корумповані суди пробують захопити Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, яке входить до міжнародного публічного концерну Ferrexpo.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на LB.

Як зазначає видання, зараз триває спроба захопити Полтавський ГЗК і передати його під контроль офшорів Trimcroft Services Limited, Emsworth Assets Limited, Gilson Investments Limited і Calefort Developments Limited. Їх ЗМІ неодноразово пов'язували з російськими бізнесменами Олександром Бабаковим і Євгеном Гінером, пов'язаних із Кремлем. Про це свідчать дані судового реєстру.

Бабаков - депутат російської Думи. 2014 року голосував за окупацію Криму. Перебуває під санкціями США та ЄС. Гінер - президент футбольного клубу ЦСКА. Ці російські бізнесмени не вперше атакують Полтавський ГЗК.

2005-го вони вперше подали до суду про визнання недійсним купівлю 2002 року Ferrexpo акцій підприємства. Суди підтвердили законність придбання Полтавського ГЗК міжнародним консорціумом. 2020-го ці офшори знов подали в суд позов, яким оскаржується угода від 2002 року. У травні 2021-го суд у Києві повторно підтвердив незаконність претензій офшорів. Зараз триває черговий суд.

Ferrexpo - швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Основною діяльністю компанії є виробництво і експорт високоякісних залізорудних окатків, які використовуються у виробництві сталі. Ferrexpo є найбільшим виробником і експортером окатків серед країн колишнього СРСР.

Поточні виробничі активи - Полтавський і Єристівський ГЗК. Ferrеxpo plc володіє 100% акцій Ferrexpo AG, якій належить 100% акцій Полтавського ГЗК і 100% акцій Єристівського ГЗК.

2020 року компанія виробила 11,2 млн т залізорудних окатків. Основними споживачами продукції є сталеливарні підприємства з Австрії, Німеччини, Японії, Південної Кореї, Тайваню, Китаю, Словаччини, Чехії, Туреччини, В'єтнаму, США. Акції Ferrexpo котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі під тікером FXPO.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рейдерське захоплення
NEWS
"На такий прийом не можна піддаватися". Прем'єр Естонії проти "гарантій безпеки" для РФ
"На такий прийом не можна піддаватися". Прем'єр Естонії проти "гарантій безпеки" для РФ
DAILY
Без імпорту у Новий Рік. Чи загрожує Україні взимку дефіцит газу
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Без імпорту у Новий Рік. Чи загрожує Україні взимку дефіцит газу