Стало відомо, де перебуває адвокат Колеснікової

Адвокат члена президіуму координаційної ради опозиції Марії Колеснікової Людмила Казак була затримана правоохоронцями. З опівдня вона не виходила на зв'язок.

Про це повідомила речниця мінської міліції Наталія Ганусевич в коментарі російському виданню "ТАСС".

За словами Ганусевич, адвокатку затримали нібито за скоєння адміністративного порушення.

"Якого, поки не уточнюємо, вона знаходиться в одному з територіальних РУВС Мінська", - додала вона.

Зазначимо, раніше адвокат Віктор Мацкевич заявив про зникнення Казак. Вона мала сьогодні бути на судовому засіданні, але в суді так і не з'явилася. Чоловік Казак планував подати в міліцію заяву про зникнення.

Казак є адвокатом опозиціонерки Колеснікової, яку білоруський режим звинувачує у спробі захоплення державної влади. Зараз опозиціонерку утримують в СІЗО.

Нагадаємо, це вже не перший затриманий адвокат. На початку вересня білоруська міліція затримала адвоката та члена координаційної ради Максима Знака.

РБК-Україна писало, що звинувачений у спробі захоплення державної влади Знак голосив голодування.