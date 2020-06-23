ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Справа MH17: адвокати обвинуваченого росіянина відкидають версію слідства

Новини » Суспільство     23.06.2020 - 00:37
Справа MH17: адвокати обвинуваченого росіянина відкидають версію слідства
Фото: авіакатастрофа MH17 (flickr.com/osce_smmu)

Адвокати просять подальшого розслідування

Адвокати росіянина Олега Пулатова, якого обвинувачують у причетності до збиття пасажирського літака рейсу MH17 над Донбасом у 2014 році, поставили під сумнів основну версію слідства. Вони відкидають ймовірність того, що літак було збито із зенітно-ракетного комплексу "Бук".

Про це пише Deutsche Welle.

Так, адвокати у понеділок 22 червня під час досудових слухань заявили про "безуспішне шестирічне розслідування", яке веде об'єднана слідча група (JIT), в яку входять представники Нідерландів, Бельгії, Малайзії, Австралії та України.

На їхню думку на місці катастрофи не було можливості провести розслідування.

"Майже чотири місяці до місця катастрофи не було доступу. Це означає, що з доказами могли грати або їх могли навіть підкинути", - припустив один із захисників.

Він також висловив сумнів в основній версії слідства - про збиття літака ракетою з комплексу "Бук".

"Головний сценарій було прийнято дуже скоро - дуже швидко слідство дійшло висновку, що це був "Бук". Усе, що було оприлюднено, було сфокусовано лише на сценарії, в якому фігурує "Бук". Вони ніколи не опитували свідків з української армії або свідків того, що літак було збито винищувачем. Ми просимо подальшого розслідування", - заявив клопотання адвокат.

Нагадаємо, Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 зазнав аварії над Донецькою областю в липні 2014 року. Тоді 298 пасажирів загинули. Згодом Міжнародна розслідувальна група JIT встановила, що літак був збитий російськими зенітно-ракетними комплексами "Бук".

Раніше повідомлялось, що прокурор у справі МН17 повідомив про результати аналізу тіл членів екіпажу.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Инна Собора

Теги Новини України МН17
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся