Стало відомо, коли МВФ відправить місію в Україну

Міжнародний валютний фонд направить місію в Україну протягом наступних 10 -12 днів. Планується опрацювати угоду за програмою кредитування stand-by.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника виконавчого директора від України у МВФ Владислава Рашкована на форумі "Ялтинська європейська стратегія".

Він розказав, що програма stand-by фокусує свою увагу на підтримці макро стабільності та має намір підготувати Україну для наступного раунду структурних реформ.

"Протягом 10-12 днів МВФ спрямує місію, яка працюватиме над тим, щоби опрацювати угоду по stand-by, щоби підтримати економіку України", - зазначив Рашкован.