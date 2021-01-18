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Стало відомо місцезнаходження Навального

Понеділок 18 січня 2021 01:50
Стало відомо місцезнаходження Навального
Фото: Олексій Навальний (facebook.com/navalny)
Автор: Инна Собора

Російського опозиціонера після затримання в аеропорту доставили у відділ поліції в Хімках під Москвою. Адвоката до нього пустять вранці.

Про це повідомив керівник регіональної мережі штабів Навального Леонід Волков в Telegram.

За його словами, адвоката ввечері не пустили до Навальному.

"Навальний у другому відділі поліції УВС р. Хімки. Адреса: Хімки, Проспект Миру, 23А. Адвоката не пускають; обіцяють в 9 ранку пустити", - написав Волков.

Раніше повідомлялося, що адвокат не знає, де утримують Навального.

Нагадаємо Федеральна служба виконання покарань РФ заявила, що Навальний залишиться під вартою, йому повинні обрати запобіжний захід.

Увечері 17 січня Навальний повернувся в Росію, прилетівши рейсом до Москви з Берліна. На прикордонному контролі його затримала поліція.

Навальний перебував у Німеччині з кінця серпня 2020 року. Там він проходив курс лікування та реабілітацію після отруєння "Новачком".

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