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Стало відомо, коли у Києві запрацює червона лінія метро

Фото: Київ, метрополітен (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Після скасуваня повітряної тривоги поїзди курсуватимуть від станції "Академмістечко" до станції "Лісова". Технічну несправність на червоній лінії метро усунено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"Під час повітряної тривоги рух поїздів наземною ділянкою призупиняється, а підземні станції працюють як укриття", - йдеться в повідомленні КМДА.

Нагадаємо, рух великою частиною червоної лінії Київського метро зупинився ввечері, 26 травня. Потяги метрополітену не курсують між станціями "Академмістечко" та "Арсенальна".

Як повідомлялося раніше, з 16 травня проїзд у столичному метро знову платний, однак є одна умова, за якої до метрополітену будуть пропускати безоплатно.

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