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Контррозвідка СБУ знищила техніку РФ на десятки мільйонів доларів

Фото: стало відомо, на яку суму контррозвідка СБУ знищила техніку окупантів (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Співробітники військової контррозвідки СБУ постійно нищать техніку окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр відомства.

"Лише підрозділами військової контррозвідки СБУ вже знищено 33 одиниці важкої ворожої техніки на 45 млн доларів, серед якої: танки Т-80, Т-72Б3, Т-72, Т-64; БМП-3 та БМП-2, а також БТР-82", - йдеться в повідомленні.

Крім того, як додають в СБУ, у співпраці з артилеристами ЗСУ співробітники СБУ знищили 16 одиниць військової техніки та 5 артилерійських батарей ворога.

Як повідомлялося, минулої доби російська армія втратила ще 100 своїх військових у війні проти України і, зокрема, один гелікоптер. Усього вже знищено близько 35 970 окупантів.

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