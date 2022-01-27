ru ua
Чт, 27 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Стало відомо, який запобіжний захід проситимуть для дніпровського стрілка

Новость на русском →
Київ, Четвер 27 січня 2022 16:40
Стало відомо, який запобіжний захід проситимуть для дніпровського стрілка Фото: затримання (facebook.com UA National Police)
Автор: Ольга Белей

У четвер, 27 січня, на території "Південмаш" у Дніпрі нацгвардієць Артем Рябчук розстріляв караул військовослужбовців. Стало відомо, який запобіжний захід проситимуть для нього.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на брифінг Державного бюро розслідувань.

"Щойно повідомили про те, який запобіжний захід буде обиратися. Це буде тримання під вартою без альтернативи застави можливої", - розповіла спікер ДБР Тетяна Сапьян.

При цьому вона не змогла назвати точну дату, коли саме відбудеться судове засідання, однак уточнила, що збиранням фактів та доказової бази займаються 18 осіб.

Нагадаємо, розстріл варти на "Південмаші" в Дніпрі стався близько 4 ранку 27 січня. Внаслідок стрілянини загинули п'ятеро людей - четверо нацгвардійців та цивільна.

На брифінгу в Дніпрі командувач Нацгвардії Микола Балан заявив, що подав у відставку через розстріл військових на "Південмаші".

Також за інформацією ДБР, на даний момент стрілку повідомлено про підозру, прокурори проситимуть суд про запобіжний захід у вигляді арешту без застави. Водночас, поки що немає інформації про те, коли буде суд.

Серед причин у ГБР називають нестатутні відносини та можливе цькування іншими військовими.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпро
NEWS
У Дніпрі нацгвардієць розстріляв караул військовослужбовців. П'ятеро загиблих
У Дніпрі нацгвардієць розстріляв караул військовослужбовців. П'ятеро загиблих
DAILY
Розстріл військових у Дніпрі. Що могло стати причиною трагедії
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Розстріл військових у Дніпрі. Що могло стати причиною трагедії