Стало відомо, який запобіжний захід проситимуть для дніпровського стрілка

У четвер, 27 січня, на території "Південмаш" у Дніпрі нацгвардієць Артем Рябчук розстріляв караул військовослужбовців. Стало відомо, який запобіжний захід проситимуть для нього.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на брифінг Державного бюро розслідувань.

"Щойно повідомили про те, який запобіжний захід буде обиратися. Це буде тримання під вартою без альтернативи застави можливої", - розповіла спікер ДБР Тетяна Сапьян.

При цьому вона не змогла назвати точну дату, коли саме відбудеться судове засідання, однак уточнила, що збиранням фактів та доказової бази займаються 18 осіб.