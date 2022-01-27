Стало відомо, який запобіжний захід проситимуть для дніпровського стрілка
У четвер, 27 січня, на території "Південмаш" у Дніпрі нацгвардієць Артем Рябчук розстріляв караул військовослужбовців. Стало відомо, який запобіжний захід проситимуть для нього.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на брифінг Державного бюро розслідувань.
"Щойно повідомили про те, який запобіжний захід буде обиратися. Це буде тримання під вартою без альтернативи застави можливої", - розповіла спікер ДБР Тетяна Сапьян.
При цьому вона не змогла назвати точну дату, коли саме відбудеться судове засідання, однак уточнила, що збиранням фактів та доказової бази займаються 18 осіб.
Нагадаємо, розстріл варти на "Південмаші" в Дніпрі стався близько 4 ранку 27 січня. Внаслідок стрілянини загинули п'ятеро людей - четверо нацгвардійців та цивільна.
На брифінгу в Дніпрі командувач Нацгвардії Микола Балан заявив, що подав у відставку через розстріл військових на "Південмаші".
Також за інформацією ДБР, на даний момент стрілку повідомлено про підозру, прокурори проситимуть суд про запобіжний захід у вигляді арешту без застави. Водночас, поки що немає інформації про те, коли буде суд.
Серед причин у ГБР називають нестатутні відносини та можливе цькування іншими військовими.