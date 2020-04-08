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Стало відомо, в якій області за добу захворіли коронавірусом найбільше людей

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Загальне число підтверджених випадків найбільше на сьогодні у Києві

Минулої доби найбільше людей захворіло на коронавірус в Івано-Франківській області. Про це заявив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

На другому місце за кількістю нових захворювань Дніпропетровська область.

"По розподілу в регіонах. Найбільше за минулу добу зареєстровано випадків в Івано-Франківській області - 38, у Дніпропетровській - 26, в Чернівецькій - 26, в Київській області - 23 випадки. Загальне число підтверджених випадків найбільше на сьогодні у місті Києві. Це 256 випадків", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, за даними ЦГЗ, станом на 9:00 8 квітня в Україні зафіксовано 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу було зафіксовано 206 нових випадків, а 35 пацієнтів одужали.

РБК-Україна писало, що вчора в країні було підтверджено 1462 випадки COVID-19. З них 143 були виявлені за 6 квітня. В Одеській області повідомляли про 30 хворих.

Так, Міністерство охорони здоров'я України заявляє, що питання скасування карантину буде коментувати не раніше, ніж через десять днів.

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