Стало відомо, у якому районі Києва найбільше нових випадків COVID-19

Минулої доби найбільше нових лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби було виявлено у Дарницькому районі. Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

Зокрема, очільник міста оприлюднив мапу захворювання у столиці.

Лабораторно підтверджені випадки додались у наступних районах:

Голосіївський +1

Дарницький +7

Деснянський +3

Дніпровський +2

Оболонський +2

Печерський +3

Подільський +4

Святошинський +2

Солом’янський +3

Шевченківський +4

Так, наразі найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Печерському районі - 41. При цьому у Солом'янському районі Києва підтверджено 36 випадків коронавірусу, у Дарницькому - 35, у Шевченківському - 33, Голосіївському - 24, Оболонському - 20, Подільському - 17.

Найменше випадків захворювання зареєстровано у Деснянському районі - 15, Дніпровському - 13 та Святошинському - 11.

Нагадаємо, за минулу добу число жителів Києва, які захворіли коронавірусом, зросло ще на 31 людину. Так, на сьогодні в столиці вже 245 підтверджених випадків захворювання COVID-19.

Як писало РБК-Україна, Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що в Україні зафіксовано 1251 випадок коронавірусної хвороби COVID-19.