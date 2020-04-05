Стало известно, в каком районе Киева больше всего новых случаев COVID-19

При этом больше всего больных сейчас в Печерском районе столицы
За прошедшие сутки больше новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни было выявлено в Дарницком районе. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
В частности, глава города обнародовал карту заболевания в столице.
Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:
Так, сейчас больше всего больных коронавирусом зафиксировано в Печерском районе - 41. При этом в Соломенском районе Киева подтверждены 36 случаев коронавируса, в Дарницком - 35, в Шевченковском - 33, Голосеевском - 24, Оболонском - 20, Подольском - 17.
Меньше всего случаев заболевания зарегистрировано в Деснянском районе - 15, Днепровском - 13 и Святошинском - 11.
Напомним, за минувшие сутки число жителей Киева, которые заболели коронавирусом, возросло еще на 31 человека. Так, на сегодня в столице уже 245 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Как писало РБК-Украина, Министерство здравоохранения сообщает, что в Украине зафиксирован 1251 случай коронавирусной болезни COVID-19.