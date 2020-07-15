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Рада хоче визначити поважні причини відсутності нардепів на засіданнях

Україна, Середа 15 липня 2020 11:41
Рада хоче визначити поважні причини відсутності нардепів на засіданнях
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Нардепи схвалили відповідний проект закону №3642 за основу

Верховна рада планує визначити поважні причини відсутності народних депутатів на пленарних засіданнях та засіданнях комітетів ВР. Нардепи схвалили відповідний законопроект №3642 за основу.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За документ проголосував 321 нардеп.

Цей закон уточнює перелік поважних причин відсутності парламентаря:

  • виконання ним у цей час доручень парламенту, голови ВР відповідно до закону, комітету (за рішенням комітету, до складу якого входить нардеп);
  • відрядження, участь у заходах, що здійснюються у межах роботи постійних делегацій;
  • тимчасова непрацездатність;
  • отримання послуг у сфері охорони здоров’я (згідно з медичним висновком);
  • відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка у зв'язку з народженням дитини, відпустка для догляду за дитиною, відпустка у зв'язку з одруженням, відпустка у зв'язку зі смертю рідних, інші обставини, коли згідно з законодавством працівнику надається відпустка;
  • документально підтверджені транспортні перешкоди.

Поважними причинами відсутності є й інші, пов’язані з реалізацією прав і виконанням обов’язків, визначених Цивільним процесуальним кодексом, Кодексом про адміністративні правопорушення, Кодексом адміністративного судочинства, Кримінальним процесуальним кодексом, законом "Про Конституційний суд", про які депутат завчасно, але не пізніше дня проведення наступного пленарного засідання, має повідомити спікера Ради.

При цьому нардеп має повідомити очільника парламенту відповідною заявою, додавши копію документа на підтвердження неможливості бути присутнім на пленарному засіданні.

Нагадаємо, в кінці жовтня закон про позбавлення нардепів виплат через прогули набрав чинності.

Як писало РБК-Україна, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко раніше пояснив, що за пропуски засідань ВР без поважної причини депутатів будуть позбавляти коштів на депутатські повноваження, а зарплату залишать.

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