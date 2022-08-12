RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Стало відомо, які ще послуги з'являться в "Дії"

Фото: у додатку "Дія" з'являться нові послуги (diia gov ua)
Автор: Юлія Бойко

Найближчим часом в додатку "Дія" з'явиться цілий ряд нових послуг, в тому числі можливість отримання державної іпотеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Як розповів віце-прем'єр, міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров, крім бета-тестування пенсійних посвідчень і посвідок на проживання готуються і нові послуги.

"Плануємо повертати в "Дію" послугу шерінга авто, яка називається "Належний користувач". Разом з Мінекономіки працюємо над можливістю купити військові облігації в "Дії" і підтримати українську економіку. Також серед наших пріоритетів у розробці - отримання іпотеки від держави через "Дію", а також переклад документів на англійську", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в "Дію" додадуть можливість подати заяву про зруйноване житло з 2014 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Михайло ФедоровДія