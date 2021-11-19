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Загострення на Донбасі. Загинув український військовий

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Київ, П'ятниця 19 листопада 2021 12:10
Загострення на Донбасі. Загинув український військовий Фото: на Донбасі загинув український військовий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

На Донбасі від початку доби бойовики чотири рази порушили режим "тиші". В результаті обстрілів загинув один український військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на штаб ООС.

Тричі бойовики застосовували заборонене мінськими домовленостями озброєння.

В напрямку Мар’їнки окупанти вели вогонь двічі, застосовуючи артилерію калібру 122 мм та міномети калібру 82 мм. В бік населеного пункту Лопаскине противник здійснив обстріл з міномету калібру 82 мм. В районі Причепилівки ворожі війська вели вогонь зі стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям", - йдеться у повідомленні.

Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловило співчуття рідним та близьким військовому, який загинув.

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