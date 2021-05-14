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Стало відоме ім'я військового, який вчора загинув на Донбасі

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П'ятниця 14 травня 2021 09:45
Стало відоме ім'я військового, який вчора загинув на Донбасі Фото: на Донбасі загинув військовий з Чернігівської області (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: РБК-Україна

Вчора на Донбасі загинув військовослужбовець Павло Колесник. Він був родом з Чернігівської області.

Про це повідомила у Facebook 58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського.

Військовослужбовець загинув унаслідок снайперського обстрілу позицій ООС.

"З сумом повідомляємо про загибель нашого друга, воїна, побратима.13 травня 2021 року на сході країни під час несення служби на позиції внаслідок снайперського обстрілу отримав кульове поранення не сумісне з життям сержант Колесник Павло Сергійович, старший водій мотопіхотної роти", - йдеться в повідомленні.

Військовий був родом з села Нове Чернігівського району. Служив в бригаді з вересня 2019 року.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що снайперські прицільні постріли на Донбасі майже пішли в минуле.

РБК-Україна писало, що на Донбасі в четвер, 13 травня, зафіксували 19 порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів. Повідомлялося про одного загиблого військового.

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