Стало известно имя военного, который вчера погиб на Донбассе

Вчера на Донбассе погиб военнослужащий Павел Колесник. Он был родом из Черниговской области.

Об этом сообщила в Facebook 58 отдельная мотопехотная бригада им. гетьмана Ивана Выговского .

Военнослужащий погиб в результате снайперского обстрела позиций ООС.

"С грустью сообщаем о гибели нашего друга, воина, собрата.13 мая 2021 года на востоке страны во время несения службы на позиции в результате снайперского обстрела получил пулевое ранение не совместимое с жизнью сержант Колесник Павел Сергеевич, старший водитель мотопехотной роты", - говорится в сообщении.

Военный был родом из села Новое Черниговского района. Служил в бригаде с сентября 2019 года.