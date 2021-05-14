Стало известно имя военного, который вчера погиб на Донбассе
Вчера на Донбассе погиб военнослужащий Павел Колесник. Он был родом из Черниговской области.
Военнослужащий погиб в результате снайперского обстрела позиций ООС.
"С грустью сообщаем о гибели нашего друга, воина, собрата.13 мая 2021 года на востоке страны во время несения службы на позиции в результате снайперского обстрела получил пулевое ранение не совместимое с жизнью сержант Колесник Павел Сергеевич, старший водитель мотопехотной роты", - говорится в сообщении.
Военный был родом из села Новое Черниговского района. Служил в бригаде с сентября 2019 года.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что снайперские прицельные выстрелы на Донбассе почти ушли в прошлое.
РБК-Украина писало, что на Донбассе в четверг, 13 мая, зафиксировали 19 нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов. Сообщалось об одном погибшем военном.