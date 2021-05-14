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Стало известно имя военного, который вчера погиб на Донбассе

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Пятница 14 мая 2021 09:45
Стало известно имя военного, который вчера погиб на Донбассе Фото: на Донбассе погиб военный из Черниговской области (фото flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: РБК-Украина

Вчера на Донбассе погиб военнослужащий Павел Колесник. Он был родом из Черниговской области.

Об этом сообщила в Facebook 58 отдельная мотопехотная бригада им. гетьмана Ивана Выговского.

Военнослужащий погиб в результате снайперского обстрела позиций ООС.

"С грустью сообщаем о гибели нашего друга, воина, собрата.13 мая 2021 года на востоке страны во время несения службы на позиции в результате снайперского обстрела получил пулевое ранение не совместимое с жизнью сержант Колесник Павел Сергеевич, старший водитель мотопехотной роты", - говорится в сообщении.

Военный был родом из села Новое Черниговского района. Служил в бригаде с сентября 2019 года.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что снайперские прицельные выстрелы на Донбассе почти ушли в прошлое.

РБК-Украина писало, что на Донбассе в четверг, 13 мая, зафиксировали 19 нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов. Сообщалось об одном погибшем военном.

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