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Стало відомо ім'я загиблого на Донбасі воїна

Автор: Анастасія Рокитна

На Донбасі загинув український військовий. Стало відомо ім'я загиблого.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Львівської ОДА.

Як повідомила місцева влада, 30 серпня поблизу Попасної в Луганській області загинув Роман Задорожний - військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила.

Раніше повідомлялось, бойовики на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню за минулу добу, 30 серпня. В результаті обстрілів окупантів один український боєць загинув, ще двоє отримали поранення й травми.

Нагадаємо, бойовики обстріляли житлові райони та позиції ООС на Донбасі.

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Донбас